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Медалістка 12 років по тому. Американка стала призеркою Олімпіади з посереднім виступом

Фото: Шеннон Роубері (праворуч) стала призеркою Лондона-2012 (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорців

Американська бігунка Шеннон Роубері несподівано отримала бронзову нагороду Олімпійських ігор 2012 року, фінішувавши в Лондоні лише на 6-й позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

П'єдестал пошани Лондона-2012 в бігу на 1500 м зазнав карколомних змін. Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні перерозподілив медалі Олімпійських ігор.

Феміда позбавила срібної нагороди росіянку Татьяну Томашову за вживання допінгу. Вона склала компанію попередній другій призерці Олімпіади – Гамзе Булут із Туреччини, яка втратила медаль через фейковий паспорт. Переможниця ж забігу – туркеня Аслі Чакир – давно провалила допінг-тест.

Після каскаду дискаваліфікації олімпійською чемпіонкою Лондона в кабінетах стала Маріам Юсуф Джамал із Бахрейну. Вона завершила фінальний забіг третьою. Срібною медалісткою визнали ефіопку Абебі Арегаві (4-те місце на фініші). Натомість "бронза" дісталася американці Роубері, яка в Лондоні була шостою.

Хто така Шеннон Роубері

Уродженка Сан-Франциско, легкоатлетка зі спеціалізацією біг на середні дистанції. Випускниця Університету Дюка, бакалавр мистецтв у галузі англійської мови та театру.

Бронзова призерка ЧС-2009 в бігу на 1500 м і ЧС-2016 у приміщенні – на 3000 м. На чемпіонаті світу з естафет тріумфувала в складі збірної США в шведській естафеті на 4000 м (2016). Переможниця та срібна призерка Континентальних кубків у 2010-му та 2014 роках відповідно.

У квітні 2015-го вийшла заміж за мексиканського легкоатлета Пабло Солареса. Нині займається менторською діяльністю.

До слова, раніше підбили остаточні підсумки змагань на Олімпіаді-2024.

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