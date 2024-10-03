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Медалистка 12 лет спустя. Американка стала призером Олимпиады с посредственным выступлением

Фото: Шеннон Роубери (справа) стала призером Лондона-2012 (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорцив

Американская бегунья Шеннон Роубери неожиданно получила бронзовую награду Олимпийских игр 2012 года, финишировав в Лондоне лишь на 6-й позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Пьедестал почете Лондона-2012 в беге на 1500 м претерпел сногсшибательные изменения. Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне перераспределил медали Олимпийских игр.

Фемида лишила серебряной награды россиянку Татьяну Томашову за употребление допинга. Она составила компанию предыдущему второму призеру Олимпиады – Гамзе Булут из Турции, потерявшей медаль из-за фейкового паспорта. Победительница же забега – турчанка Асли Чакир – давно провалила допинг-тест.

После каскада дискалификации олимпийской чемпионкой Лондона в кабинетах стала Мариам Юсуф Джамал из Бахрейна. Она завершила финальный забег третьим. Серебряной медалисткой признали эфиопку Абеби Арегави (4 место на финише). "бронза" досталась американке Роубери, которая в Лондоне была шестой.

Кто такая Шеннон Роубери

Уроженка Сан-Франциско, легкоатлетка со специализацией бега на средние дистанции. Выпускница Университета Дьюка, бакалавр искусств в области английского языка и театра.

Бронзовый призер ЧМ-2009 в беге на 1500 м и ЧМ-2016 в помещении – на 3000 м. На чемпионате мира по эстафетам триумфовала в составе сборной США в шведской эстафете на 4000 м (2016). Победительница и серебряный призер Континентальных кубков в 2010-м и 2014 годах соответственно.

В апреле 2015-го вышла замуж за мексиканского легкоатлета Пабло Солареса. В настоящее время занимается менторской деятельностью.

К слову, ранее подвели окончательные итоги соревнований на Олимпиаде-2024.

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