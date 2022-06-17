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"Мечтают о Западной Украине". Лукашенко пригрозил Польше "реакцией"

Новина українською →
Беларусь, Пятница 17 июня 2022 16:12
"Мечтают о Западной Украине". Лукашенко пригрозил Польше "реакцией" Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко пригрозил Польше из-за якобы ее планов аннексировать Западную Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

По словам Лукашенко, Польшая уже "мечтает" о Западной Украине.

"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", - заявил глава белорусского режима.

Напомним, Лукашекно угрожает ударить по Киеву, если украинская армия атакует завод по переработки нефти в Мозыре. При этом, по его словам, Беларусь не собирается воевать в Украине.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что его страна не помогает России в войне против Украины.

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