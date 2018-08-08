Всегда мечтал играть в чемпионате Англии, - Вида
Защитник "Бешикташа" - о возможном уходе из команды
Бывший защитник кевского "Динамо", а ныне игрок стамбульского "Бешикташа", Домагой Вида заявил, что мечтает поиграть в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Metro.co.uk.
"Я всегда мечтал играть в АПЛ. Не знаю, будут ли предложения из Англиив это трансферное окно, но я бы очень хотел, чтобы "Бешикташ" пошел мне навстречу", - сказал хорват.
Ранее сообщалось, что интерес к Виде проявляют "Ливерпуль", "Арсенал" и "Вулверхэмптон".
На игрока обратили внимание во время выступления в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Центральный защитник стал одним из главных героев матча 1/4 финала, забив гол в ворота России и реализовав пенальти в послематчевой серии.
До перехода в турецкий клуб, Вида пять лет выступал в чемпионате Украины, защищая цвета киевского "Динамо".
В прошлом сезоне Вида сыграл 36 матчей во всех турнирах и забил три гола. На ЧМ-2018 защитник сыграл четыре матча и отличился одним голом.
Напомним, "Вест Хэм" лидирует в борьбе за защитника "Бешикташа" Виду.