Завжди мріяв грати в чемпіонаті Англії, - Віда

Захисник "Бешикташа" - про можливий відхід з команди

Колишній захисник кевского "Динамо", а нині гравець стамбульського "Бешикташа", Домагой Віда заявив, що мріє пограти в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Metro.co.uk.

"Я завжди мріяв грати в АПЛ. Не знаю, чи будуть пропозиції з Англії в це трансферне вікно, але я б дуже хотів, щоб "Бешикташ" пішов мені назустріч", - сказав хорват.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Віди проявляють "Ліверпуль", "Арсенал" і "Вулверхемптон".

На гравця звернули увагу під час виступу в складі збірної Хорватії на чемпіонаті світу-2018. Центральний захисник став одним з головних героїв матчу 1/4 фіналу, забивши гол у ворота Росії і реалізувавши пенальті в післяматчевій серії.

До переходу в турецький клуб, Віда п'ять років виступав у чемпіонаті України, захищаючи кольори київського "Динамо".

Минулого сезону Віда зіграв 36 матчів у всіх турнірах і забив три голи. На ЧС-2018 захисник зіграв чотири матчі і відзначився одним голом.

Нагадаємо, "Вест Хем" лідирує в боротьбі за захисника "Бешикташа" Віду.