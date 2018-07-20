"Вест Хэм" лидирует в борьбе за защитника "Бешикташа" Виду

Лондонцы предложили за игрока сборной Хорватии 22 млн евро

Защитник турецкого "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида заинтересовал клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Milliyet.com.tr.

Отмечается, что фаворитом в борьбе за игрока является "Вест Хэм Юнайтед", за который выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

По информации турецких СМИ, лондонский клуб предложил "Бешикташу" 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Виды заинтересованы "Атлетико", "Ливерпуль" и "Эвертон". "Бешикташ" оценивает своего защитника в 35 млн евро.

Хорватский футболист Домагой Вида перешел в "Бешикташ" в январе 2018 года из киевского "Динамо" на правах свободного агента.

На чемпионате мира-2018 сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции со счетом 2:4. 29-летний Вида принял участие в 6 матчах мундиаля, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

