На мебельной фабрике под Черниговом произошел взрыв: здание загорелось

В Черниговской области на мебельной фабрике взорвался отопительный котел. В результате в здании начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.
ЧП произошло в воскресенье, 9 января, в 14:30 в городе Нежин. Там на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика" взорвался котел в котельне. Вследствие инцидента здание загорелось. Огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
К ликвидации огня были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.
Напомним, в Запорожской области пиротехники ГСЧС обезвредили 100-килограммовую авиабомбу. Ее 9 января обнаружили в селе Васильевка местные жители.