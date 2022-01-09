На меблевій фабриці під Черніговом стався вибух: будівля загорілася

На Чернігівщині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел. В результаті в будівлі почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.
НП сталася в неділю, 9 січня, о 14:30 у місті Ніжин. Там на території ПАТ "Ніжинська меблева фабрика" вибухнув котел у котельні. Внаслідок інциденту будівля спалахнула. Вогонь поширився на покрівлю цеху з виробництва пелет.
За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.
До ліквідації вогню було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Запорізькій області піротехніки ДСНС знешкодили 100-кілограмову авіабомбу. Її 9 січня виявили у селі Василівка місцеві жителі.