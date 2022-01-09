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На мебельной фабрике под Черниговом произошел взрыв: здание загорелось

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Черниговская область, Воскресенье 09 января 2022 16:08
На мебельной фабрике под Черниговом произошел взрыв: здание загорелось Фото: в Нежине произошел взрыв на мебельной фабрике (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иванна Шовкун

В Черниговской области на мебельной фабрике взорвался отопительный котел. В результате в здании начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

ЧП произошло в воскресенье, 9 января, в 14:30 в городе Нежин. Там на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика" взорвался котел в котельне. Вследствие инцидента здание загорелось. Огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

К ликвидации огня были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Запорожской области пиротехники ГСЧС обезвредили 100-килограммовую авиабомбу. Ее 9 января обнаружили в селе Васильевка местные жители.

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