На меблевій фабриці під Черніговом стався вибух: будівля загорілася

На Чернігівщині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел. В результаті в будівлі почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram .

НП сталася в неділю, 9 січня, о 14:30 у місті Ніжин. Там на території ПАТ "Ніжинська меблева фабрика" вибухнув котел у котельні. Внаслідок інциденту будівля спалахнула. Вогонь поширився на покрівлю цеху з виробництва пелет.

За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

До ліквідації вогню було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.