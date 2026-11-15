МЕА рекомендує Україні встановити прайс-кепи на певному рівні: про що мова

МЕА вважає дефіцит потужності цієї зими ймовірним. Його масштаб залежатиме від інтенсивності російських атак і погодних умов. Імпорт із Європи може частково покрити дефіцит, однак в окремі періоди ринкові правила, зокрема прайс-кепи, вже стримували обсяги імпорту.



Навіть за сприятливих цінових умов імпорт не зможе повністю покрити можливий дефіцит. Максимальна пропускна спроможність для імпорту електроенергії до України та Молдови разом становить 2450 МВт.



За оцінкою МЕА, найбільший ефект цієї зими можуть дати швидке підключення вже поставленого в Україну генеруючого обладнання, використання систем накопичення та зниження споживання у вечірні години пік.