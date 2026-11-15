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МЭА рекомендует Украине установить прайс-кэпы на определенном уровне: о чем речь

14:16 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Новиков
МЭА дало рекомендации Украине по прайс-кэпам (фото: Getty Images)

Ценовые ограничения на украинском рынке электроэнергии должны разрешать привлекать импорт из Европы в часы дефицита.

Как пишет РБК-Украина, такую рекомендацию Международное энергетическое агентство (МЭА) дало в отчете Ukraine's Energy Security 2026.

МЭА считает дефицит мощности этой зимы вероятным. Его масштаб будет зависеть от интенсивности российских атак и погодных условий. Импорт из Европы может частично покрыть дефицит, однако в отдельные периоды рыночные правила, в частности прайс-кепы, уже сдерживали объемы импорта.

Даже при благоприятных ценовых условиях импорт не сможет полностью покрыть возможный дефицит. Максимальная пропускная способность для импорта электроэнергии в Украину и Молдову составляет 2450 МВт.

По оценке МЭА, наибольший эффект этой зимой может дать быстрое подключение уже поставленного в Украину генерирующего оборудования, использование систем накопления и снижение потребления в вечерние часы пик.

Ранее совладелец группы компаний NOVA Владимир Поперешнюк заявил, что Украина должна перейти к полноценной рыночной модели и снять ограничения цен на рынке электроэнергии. По его мнению, это увеличит количество частных производителей и ускорит децентрализацию поколения.

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