Прайс-кепи стримують перехід енергетики до повноцінного ринку, - співвласник "Нової пошти"

Українська енергетика має перейти до повноцінної ринкової моделі без адміністративних цінових обмежень, щоб збільшити кількість приватних виробників і зробити систему більш децентралізованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співвласнику групи компаній NOVA Володимира Поперешнюка.

На його думку, електроенергія має стати звичайним ринковим продуктом, який можна вільно виробляти, постачати, купувати та продавати. Однією з умов такого переходу він називає відмову від цінових обмежень. "Все, що для цього треба - нарешті перевести енергетику на повноцінну ринкову модель: прибрати ліцензії, зняти цінові обмеження й відкрити шлях для її приватизації", - зазначив Поперешнюк. Він вважає, що чинна модель надмірно залежить від державного регулювання та не дає ринку достатньо швидко адаптуватися до викликів війни. Натомість більша кількість приватних виробників могла б прискорити децентралізацію генерації та зменшити залежність бізнесу від дорогого самозабезпечення. "Тому якщо нам потрібна стійкість всієї енергетичної інфраструктури, вона має бути звільнена від регулювання та ліцензування. Вхід на цей ринок має бути відкритим та вільним", - наголосив Поперешнюк.

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Зокрема, раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що можливість залучати імпорт електроенергії у вечірні години залежить у тому числі від рівня прайс-кепів.

За його словами, після скорочення сонячної генерації Україна починає імпортувати електроенергію, якщо це дозволяють цінові обмеження та економічна ситуація.