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В Росії назвали основну причину пожеж у Сибірі

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 14:41
В Росії назвали основну причину пожеж у Сибірі
Фото: пожежі в Сибіру (vk.com sibfm)

Основна причина - необережне поводження з вогнем

У Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (МНС Росії) вважають, що основною причиною пожеж у Сибіру є необережне поводження з вогнем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Зазначається, що раніше названі причини - спекотна погода, відсутність опадів та сухі грози не могли впливати на виникнення пожеж у Сибіру.

"Проведена авиарозвідка показала, що більша частина вогнищ природних пожеж розташована поблизу доріг. Це дає підставу припустити, що основною причиною виникнення природних пожеж стало необережне поводження людини з вогнем", - сказав представник міністерства.

За даними, які привели в МНС, площа активного горіння становить на даний момент близько 57 тис. гектарів, на гасінні цих вогнищ зосереджені основні сили пожежників.

"Ліквідовані всі природні пожежі на особливо охоронюваних територіях. Таким чином, загальна площа пожеж з 30 липня скоротилася на 25%", - сказали у відомстві.

Нагадаємо, станом на 5 серпня площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході скоротилася, зараз вона становить 2,4 млн га.

РБК-Україна писало, що через масштабні лісові пожежі у Сибіру, а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації.

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