McDonalds, Zara и IKEA. Вернутся ли западные бренды в Украину

Российская военная агрессия нанесла ощутимый удар по украинской розничной торговле. Согласно результатам совместного исследования УСТЦ и Ассоциации ритейлеров Украины, за первые два месяца боевых действий потери розничных сетей страны превысили 50 млрд гривен.

И это только прямые убытки вследствие разрушения торговых точек и потери товара. Без учета недополученной прибыли, объемы которой продолжают расти в условиях продолжения войны и оккупации части украинских территорий.

В разрезе товарных групп больше всего пострадали продовольственные сети. Они оценивают свои суммарные убытки в 30 млрд гривен. Потери fashion-ритейлеров составили 5,8 млрд гривен, а магазинов бытовой техники и электроники – 3,6 млрд гривен.

В то же время товарооборот продуктовых операторов сократился гораздо меньше, чем в других сегментах торговли. Если FMCG ритейлеры в первые два месяца войны потеряли менее 50% продаж, то реализация в магазинах бытовой техники и электроники сократилась на 74%, у fashion-ритейлеров – на 83%, а в ювелирном сегменте – на 89%. Также очень сильно упали показатели работы операторов развлечений и общепита. В апреле они заявляли, что их обороты составляют всего 10-15% от довоенных.

Из-за войны к концу апреля в Украине работало всего около 70% от общего количества магазинов. При этом пятая часть торговых сетей не работала вообще. Значительная часть закрывшихся ритейлеров – международные торговые операторы.

Среди наиболее именитых брендов, приостановивших работу в Украине, можно выделить американскую сеть общепита McDonalds, испанскую fashion-группу Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius), польскую LPP (Cropp, Sinsay, House, Mohito, Reserved), шведские H&M и IKEA.

Впрочем, о полной остановке международных сетей пока речи не идет. Наоборот, те, кто еще не открылся, планируют сделать это в ближайшее время. А другие ждут окончания активной фазы боевых действий. Полностью остановили свою работу в Украине только российские сети.

Немаловажно, что и государство декларирует поддержку иностранным компаниям, которые еще не возобновили работу. Однако главным фактором возобновления деятельности предприятий все же является безопасность, которую пока гарантировать сложно.

К тому же корпоративные правила многих западных компаний не позволяют работать в условиях, когда в стране ведется война. Безопасность сотрудников для них является приоритетом. Поэтому украинским коллегам очень сложно убедить западный офис получить разрешение на открытие магазина даже в относительно спокойных городах.

Но такая работа постоянно ведется, и, я думаю, что уже летом мы увидим возобновление работы многих крупных игроков в западных регионах, Киеве и Центральной Украине.

Среди них может быть и McDonalds, возвращения которого украинцы ждут с особым энтузиазмом. Все же за годы работы в стране этому бренду удалось достичь действительно высокого уровня лояльности. Да и чисто психологически McDonalds является своеобразным символом счастливой довоенной жизни.

Так что неудивительно, что к решению вопроса о возобновлении его работы присоединилось даже Министерство иностранных дел. Как недавно заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба, МИД не только установил связь с украинским офисом и штаб-квартирой McDonald's в США, но и поднял вопрос открытия ресторанов в официальных контактах с правительством США, добавив, что процесс возобновления их работы уже движется.

В то же время не исключено, что приостановка работы зарубежных компаний может поспособствовать укреплению на рынке украинских брендов. Они могут сделать качественный скачек на волне роста патриотических настроений.

Очень похожие тенденции наблюдались в 2015-2016 годах, когда на рынке появились или увеличили свою долю такие украинские бренды одежды как VOVK, Must Have, Goldi, a.Tan и другие.

Тем более что сейчас, после окончательного ухода российских операторов, в успешных торговых центрах начинают появляться качественные торговые площади, спрос на которые по объективным причинам невелик. Этим уже сейчас пытаются воспользоваться некоторые украинские бренды. И они действительно могут в этом преуспеть.