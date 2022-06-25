McDonalds, Zara і IKEA. Чи повернуться західні бренди в Україну

Російська військова агресія завдала відчутного удару по українській роздрібній торгівлі. Згідно з результатами спільного дослідження УРТЦ та Асоціації рітейлерів України, за перші два місяці бойових дій втрати роздрібних мереж країни перевищили 50 млрд гривень.

І це тільки прямі збитки внаслідок руйнування торгових точок і втрати товару. Без урахування недоотриманого прибутку, обсяги якого продовжують зростати в умовах продовження війни та окупації частини українських територій.

У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі. Вони оцінюють свої сумарні збитки у 30 млрд гривень. Втрати fashion-рітейлерів склали 5,8 млрд гривень, а магазинів побутової техніки та електроніки – 3,6 млрд гривень.

Водночас товарообіг продуктових операторів скоротився набагато менше, ніж в інших сегментах торгівлі. Якщо FMCG рітейлери у перші два місяці війни втратили менше 50% продажів, то реалізація в магазинах побутової техніки та електроніки скоротилася на 74%, у fashion-рітейлерів – на 83%, а в ювелірному сегменті – на 89%. Також дуже сильно впали показники роботи операторів розваг і громадського харчування. У квітні вони заявляли, що їх обороти складають всього 10-15% від довоєнних.

Через війну до кінця квітня в Україні працювало всього близько 70% від загальної кількості магазинів. При цьому п'ята частина торгових мереж не працювала взагалі. Значна частина рітейлерів, що закрилися – міжнародні торговельні оператори.

Серед найбільш іменитих брендів, які призупинили роботу в Україні, можна виділити американську мережу громадського харчування McDonalds, іспанську fashion-групу Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius), польську LPP (Cropp, Sinsay, House, Mohito, Reserved), шведські H&M та IKEA.

Втім, про повну зупинку міжнародних мереж поки мови не йде. Навпаки, ті, хто ще не відкрився, планують зробити це найближчим часом. А інші чекають закінчення активної фази бойових дій. Повністю зупинили свою роботу в Україні тільки російські мережі.

Важливо, що і держава декларує підтримку іноземним компаніям, які ще не відновили роботу. Однак головним чинником відновлення діяльності підприємств все ж є безпека, яку поки гарантувати складно.

До того ж корпоративні правила багатьох західних компаній не дозволяють працювати в умовах, коли в країні ведеться війна. Безпека співробітників для них є пріоритетом. Тому українським колегам дуже складно переконати західний офіс отримати дозвіл на відкриття магазину навіть у відносно спокійних містах.

Але така робота постійно ведеться, і, я думаю, що вже влітку ми побачимо відновлення роботи багатьох великих гравців у західних регіонах, Києві та Центральній Україні.

Серед них може бути й McDonalds, повернення якого українці чекають з особливим ентузіазмом. Все ж за роки роботи в країні цьому бренду вдалося досягти дійсно високого рівня лояльності. Та й чисто психологічно McDonalds є своєрідним символом щасливого довоєнного життя.

Так що не дивно, що до вирішення питання про відновлення його роботи приєдналося навіть Міністерство закордонних справ. Як нещодавно заявив глава відомства Дмитро Кулеба, МЗС не тільки встановив зв'язок з українським офісом і штаб-квартирою Mcdonald's в США, але і підняв питання відкриття ресторанів в офіційних контактах з урядом США, додавши, що процес відновлення їх роботи вже рухається.

Разом з тим не виключено, що призупинення роботи зарубіжних компаній може посприяти зміцненню на ринку українських брендів. Вони можуть зробити якісний стрибок на хвилі зростання патріотичних настроїв.

Дуже схожі тенденції спостерігалися у 2015-2016 роках, коли на ринку з'явилися або збільшили свою частку такі українські бренди одягу як VOVK, Must Have, Goldi, a.Tan та інші.

Тим більше що зараз, після остаточного відходу російських операторів, в успішних торгових центрах починають з'являтися якісні торгові площі, попит на які з об'єктивних причин невеликий. Цим вже зараз намагаються скористатися деякі українські бренди. І вони дійсно можуть в цьому досягти успіху.