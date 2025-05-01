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У McDonald’s зміни в меню: популярного бургера більше не буде

Четвер 01 травня 2025 13:28
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У McDonald’s зміни в меню: популярного бургера більше не буде Фото: Їжа у McDonald’s (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

McDonald’s офіційно оголосили про виведення з меню одного з найулюбленіших бургерів українців - Біг Тейсті.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дописи компанії у соцмережах.

Компанія радить не зволікати та встигнути скуштувати бургер, поки він є в наявності. Коли саме він остаточно зникне з меню, в компанії не уточнюють. Однак зазвичай популярні позиції розпродаються швидко після таких анонсів.

"Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - написали в McDonald’s.

У McDonald’s зміни в меню: популярного бургера більше не буде
McDonald’s виводить з меню Біг Тейсті (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Що відомо про Біг Тейсті

Біг Тейсті з’явився в українському меню ще у 2006 році. Він є найбільшим та найситнішим сандвічем McDonald’s.

До складу входить натуральна яловичина, свіжі овочі, плавлений сир "Емменталь" та фірмовий соус.

У McDonald’s зміни в меню: популярного бургера більше не буде
Як виглядає Біг Тейсті (скриншот: mcdonalds.com)

Нагадаємо, ресторани McDonald's в Україні у березні відновили продаж сніданків. Ранкове меню спершу стало доступним у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремче та Ковелі. Наприкінці березня вони також з’явилися в Києві.

Сніданки подають щодня до 10:30 у залах ресторанів та до 10:15 при замовленні доставки. Згодом McDonald’s планує поступово розширювати цю опцію на інші міста, за винятком східних регіонів і ресторанів на фудкортах. Перевірити доступність можна в застосунку.

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