У McDonald’s зміни в меню: популярного бургера більше не буде

McDonald’s офіційно оголосили про виведення з меню одного з найулюбленіших бургерів українців - Біг Тейсті.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дописи компанії у соцмережах.

Компанія радить не зволікати та встигнути скуштувати бургер, поки він є в наявності. Коли саме він остаточно зникне з меню, в компанії не уточнюють. Однак зазвичай популярні позиції розпродаються швидко після таких анонсів.

"Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - написали в McDonald’s.



McDonald’s виводить з меню Біг Тейсті (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Що відомо про Біг Тейсті

Біг Тейсті з’явився в українському меню ще у 2006 році. Він є найбільшим та найситнішим сандвічем McDonald’s.

До складу входить натуральна яловичина, свіжі овочі, плавлений сир "Емменталь" та фірмовий соус.



Як виглядає Біг Тейсті (скриншот: mcdonalds.com)