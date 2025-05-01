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В McDonald's изменения в меню: популярного бургера больше не будет

Четверг 01 мая 2025 13:28
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В McDonald's изменения в меню: популярного бургера больше не будет Фото: Еда в McDonald's (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

McDonald's официально объявили о выводе из меню одного из самых любимых бургеров украинцев - Биг Тейсти.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в соцсетях.

Компания советует не медлить и успеть попробовать бургер, пока он есть в наличии. Когда именно он окончательно исчезнет из меню, в компании не уточняют. Однако обычно популярные позиции распродаются быстро после таких анонсов.

"Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы", - написали в McDonald's.

В McDonald's изменения в меню: популярного бургера больше не будет
McDonald's выводит из меню Биг Тейсти (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Что известно о Биг Тейсти

Биг Тейсти появился в украинском меню еще в 2006 году. Он является самым большим и самым сытным сэндвичем McDonald's.

В состав входит натуральная говядина, свежие овощи, плавленый сыр "Эмменталь" и фирменный соус.

В McDonald's изменения в меню: популярного бургера больше не будет
Как выглядит Биг Тейсти (скриншот: mcdonalds.com)

Напомним, рестораны McDonald's в Украине в марте возобновили продажу завтраков. Утреннее меню сначала стало доступным во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле. В конце марта они также появились в Киеве.

Завтраки подают ежедневно до 10:30 в залах ресторанов и до 10:15 при заказе доставки. Впоследствии McDonald's планирует постепенно расширять эту опцию на другие города, за исключением восточных регионов и ресторанов на фудкортах. Проверить доступность можно в приложении.

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