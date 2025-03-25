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McDonald's повертає сніданки у Києві: у яких ресторанах мережі вони вже з’явилися

Вівторок 25 березня 2025 10:40
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McDonald's повертає сніданки у Києві: у яких ресторанах мережі вони вже з’явилися Фото: McDonald's повертає сніданки у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Мережа ресторанів McDonald's повертає ранкове меню в Києві та Київській області. З 25 березня відвідувачі зможуть знову насолоджуватися улюбленими сніданками.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення McDonald's.

У компанії зазначають, що ранкове меню буде доступне у всіх закладах мережі регіону з 25-26 березня. Замовити його можна у ресторанах до 10:30 або через доставку до 10:15.

McDonald's повертає сніданки у Києві: у яких ресторанах мережі вони вже з’явилися
McDonald's повертає сніданки у Києві та Київській області (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

Перевірити наявність сніданків у найближчому ресторані можна через мобільний застосунок McDonald's. Вже зараз опція доступна у закладах на Оболоні та біля станції метро "Почайна".

Покращені сніданки у McDonald's

Зазначимо, у компанії не просто відновлюють сніданки, а покращують їх. У ранковому меню McDonald's з'являться:

  • МакМеню з МакМафіном, ролом або тостом;
  • МакМафін з різними начинками (з яйцем і сиром, яйцем і беконом, яйцем і свининою, а також МакМафін Фреш);
  • роли з різними начинками (яйце і курка, яйце і свинина, сніданковий рол з яйцем, свининою та беконом);
  • тост з сиром та беконом;
  • подвійний Чікен Фреш МакМафін.

До того ж, можна додати картоплю та напій будь-якого розміру за додаткову плату.

Нагадаємо, ресторани McDonald's почали відновлювати продаж сніданків з 13 березня 2025 року. Ранкове меню спочатку з’явилося у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремче та Ковелі. Сніданки подаються щодня до 10:30 у ресторанах та до 10:15 при замовленні через доставку. Поступово планується розширення послуги на інші міста, окрім регіонів на сході України та ресторанів на фудкортах.

Також ми писали, що McDonald's у Києві та інших містах можуть відкриватися пізніше за звичайний час через тривалі нічні повітряні тривоги.

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