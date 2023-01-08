У McDonald's заявили про масштабні скорочення: з чим це пов'язано

У документі сказано, що керівництво McDonald's проведе оцінку ролі людей та рівні штатного розкладу в підрозділах компанії. У зв'язку з цим менеджерів компанії чекають складні обговорення та рішення.

Попередньо, McDonald's припинить дію деяких ініціатив, а деякі втратять свою пріоритетність. Гендиректор вважає, що дане рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.

Окрім цьогоу McDonald's планують пришвидшити темпи відкриття ресторанів. Там вважають, що бачить можливість подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.

Працівникам планують повідомити про майбутні кадрові зміни до 3 квітня 2023 року. Відзначимо, що наразі в компанії працюють близько 200 000 людей.