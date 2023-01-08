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У McDonald's заявили про масштабні скорочення: з чим це пов'язано

Фото: McDonald's анонсував масштабне звільнення персоналу у 2023 році (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's анонсувала масштабне скорочення кількості корпоративного персоналу у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист гендиректора Кріса Кемпчинські співробітникам.

У документі сказано, що керівництво McDonald's проведе оцінку ролі людей та рівні штатного розкладу в підрозділах компанії. У зв'язку з цим менеджерів компанії чекають складні обговорення та рішення.

Попередньо, McDonald's припинить дію деяких ініціатив, а деякі втратять свою пріоритетність. Гендиректор вважає, що дане рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.

Окрім цьогоу McDonald's планують пришвидшити темпи відкриття ресторанів. Там вважають, що бачить можливість подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.

Працівникам планують повідомити про майбутні кадрові зміни до 3 квітня 2023 року. Відзначимо, що наразі в компанії працюють близько 200 000 людей.

Раніше повідомлялось, що мережа швидкого харчування McDonald's зіткнулась зі складнощами, пов'язаними із російським вторгненням в Україну, які можуть призвести до виходу з Казахстану.

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McDonald's