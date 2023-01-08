В McDonald's заявили о масштабных сокращениях: с чем это связано

В документе говорится, что руководство McDonald's проведет оценку роли людей и уровни штатного расписания в подразделениях компании. В этой связи менеджеров компании ждут сложные обсуждения и решения.

Предварительно McDonald's прекратит действие некоторых инициатив, а некоторые потеряют свою приоритетность. Гендиректор считает, что данное решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.

Кроме этого в McDonald's планируют ускорить темпы открытия ресторанов. Там считают, что он видит возможность дальнейшего роста на многих своих основных рынках.

Работникам планируют сообщить о грядущих кадровых изменениях до 3 апреля 2023 года. Отметим, что в настоящее время в компании работает около 200 000 человек.