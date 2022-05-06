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McDonald’s закрыт. Стало известно, когда сеть фастфуда возобновит работу в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 11:40
McDonald’s закрыт. Стало известно, когда сеть фастфуда возобновит работу в Украине Фото: McDonald’s возобновит работу в Украине после завершения боевых действий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сеть быстрого питания McDonald’s закрыл все свои рестораны в Украине в начале полномасштабного вторжения России. Рестораны сети фастфуда возобновят работу по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

"Рестораны сети McDonald's, прекратившие работать по всей Украине с первого дня войны, не будут работать до завершения боевых действий", - говорится в сообщении.

При этом в компании добавили, что все продукты, которые сохранялись в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы.

"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано горсоветам более 58 тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на нужды гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы", - сообщили в сети.

Напомним, 24 февраля стало известно, что McDonald’s решил приостановить свою работу в Украине.

Ранее сообщалось, что в России хотят национализировать имущество McDonald's, Apple и еще более 50 компаний.

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