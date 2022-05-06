McDonald’s закритий. Стало відомо, коли мережа фастфуду відновить роботу в Україні
Мережа швидкого харчування McDonald’s закрив всі свої ресторани в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ресторани мережі фастфуду відновлять роботу по закінченню війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.
"Ресторани мережі McDonald’s, які припинили працювати по всій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій", - йдеться в повідомленні.
При цьому в компанії додали, що всі продукти, які зберігалися в ресторанах мережі, були передані в гуманітарні штаби.
"З ресторанів, в яких це було безпечно зробити, вже передано міськрадам понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн гривень на потреби цивільного населення і захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в гуманітарні штаби", - повідомили в мережі.
Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що McDonald's вирішив призупинити свою роботу в Україні.
Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть націоналізувати майно McDonald's, Apple і ще більше ніж 50 компаній.
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