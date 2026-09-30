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McDonald’s скорочує меню в усіх ресторанах України

12:19 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
McDonald’s скорочує меню в усіх ресторанах України Фото: У McDonald’s розкрили причину свого рішення (Getty Images)
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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про скорочення меню в усіх своїх українських закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву McDonald's.

Як пояснила пресслужба компанії, йдеться про тимчасове рішення.

"Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах МакДональдз в Україні", - йдеться в офіційній заяві.

Там також наголосили, що українці можуть перевірити, які страви наразі доступні у найближчих до них ресторанах.

Це можна зробити в застосунку McDonald's, застосунках партнерів компанії з доставки або безпосередньо в ресторані.

McDonald's в Україні тимчасово скорочує меню в усіх ресторанах (Фото: скриншот)
McDonald's в Україні тимчасово скорочує меню в усіх ресторанах (Фото: скриншот)

"Дякуємо вам за терпіння та розуміння. Наші команди роблять усе можливе, щоб і надалі щодня пропонувати вам ваші улюблені страви", - підсумувала пресслужба.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві був пошкоджений McDonald's внаслідок удару Росії.

Окрім того, ми пояснювали, чому асортимент у різних закладах мережі може відрізнятися.

Також дізнайтеся, чи працює McDonald's під час "жовтої" тривоги.

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