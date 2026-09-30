McDonald’s скорочує меню в усіх ресторанах України
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про скорочення меню в усіх своїх українських закладах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву McDonald's.
Як пояснила пресслужба компанії, йдеться про тимчасове рішення.
"Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах МакДональдз в Україні", - йдеться в офіційній заяві.
Там також наголосили, що українці можуть перевірити, які страви наразі доступні у найближчих до них ресторанах.
Це можна зробити в застосунку McDonald's, застосунках партнерів компанії з доставки або безпосередньо в ресторані.
"Дякуємо вам за терпіння та розуміння. Наші команди роблять усе можливе, щоб і надалі щодня пропонувати вам ваші улюблені страви", - підсумувала пресслужба.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві був пошкоджений McDonald's внаслідок удару Росії.
Окрім того, ми пояснювали, чому асортимент у різних закладах мережі може відрізнятися.
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