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На McDonald's подали в суд за расизм

США, Среда 02 сентября 2020 01:19
На McDonald's подали в суд за расизм
Фото: на McDonald's подали в суд (timenews.in.ua)
Автор: Надежда Собенко

Более 50 бывших владельцев франшизы McDonald's подали на корпорацию в суд. Истцы обвиняют гиганта быстрого питания в расовой дискриминации.

Об этом сообщает Reuters.

Иск подали 52 франчайзи, они требуют выплатить до 1 млрд долларов в качестве возмещения ущерба.

По заявлениям истцов, корпорация не предлагала темнокожим франчайзи выгодное расположение ресторанов и возможности роста на тех же условиях, что и белым владельцам франшизы - их направляли в депрессивные, охваченные преступностью кварталы тем самым обрекая на банкротство.

McDonald's отрицает свою вину и заявляет о приверженности принципам разнообразия, равенства и инклюзивности.

Кроме того, в корпорации отметили, что могут лишь рекомендовать расположение ресторанов, окончательное решение принимают сами франчайзи.

Напомним, в США проходят массовые акции сторонников движения "Жизни чернокожих имеют значение". Участники демонстраций протестуют против убийства полицейскими афроамериканцев.

Многотысячные протесты в США начались после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда три месяца назад в Миннесоте.

В конце августа полицейское насилие снова стало причиной протестов в США. Инцидент произошел в Кеноше (штат Висконсин).

После стрельбы правоохранителей в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе вспыхнули массовые беспорядки.

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