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На McDonald's подали до суду за расизм

США, Середа 02 вересня 2020 01:19
На McDonald's подали до суду за расизм
Фото: на McDonald's подали до суду (timenews.in.ua)
Автор: Надія Собенко

Понад 50 колишніх власників франшизи McDonald's подали на корпорацію до суду. Позивачі звинувачують гіганта швидкого харчування в расовій дискримінації.

Про це повідомляє Reuters.

Позов подали 52 франчайзі, вони вимагають виплатити до 1 млрд доларів на відшкодування збитку.

За заявами позивачів, корпорація не пропонувала темношкірим франчайзі вигідне розташування ресторанів і можливості зростання на тих же умовах, що і білим власникам франшизи - їх направляли в депресивні, охоплені злочинністю квартали тим самим прирікаючи на банкрутство.

McDonald's заперечує свою провину і заявляє про выдданість принципам різноманітності, рівності та відкритості.

Крім того, в корпорації відзначили, що можуть лише рекомендувати розташування ресторанів, остаточне рішення приймають самі франчайзі.

Нагадаємо, в США проходять масові акції прихильників руху "Життя чорношкірих мають значення". Учасники демонстрацій протестують проти вбивства поліцейськими афроамериканців.

Багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.

В кінці серпня поліцейське насильство знову стало причиною протестів в США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін).

Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення.

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