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McDonald’s откроет ресторан в метавселенной

Автор: Сергей Пышкин

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует открыть собственные заведения в метавселенной. В ней компания будет принимать заказы с доставкой еды на дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

McDonald's уже подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о McDonald’s и McCafe.

Компания планирует сделать пребывание людей в виртуальном пространстве проще. McDonald’s сможет принимать заказы от участников метавселенной и осуществлять доставку еды прямо на дом. Для этого достаточно будет просто сделать заказ в виртуальном заведении.

Как отметил юрист Джош Гербен, компания получит одобрение, однако это займет несколько месяцев. Также он отметил, что соответсвующий шаг от McDonald’s был достаточно очевиден, поскольку популярность NFT и метавселенных продолжают расти.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у основателя Meta Марка Цукерберга отреагировали на домогательства в виртуальной реальности.

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Соединенные Штаты АмерикиВиртуальная реальность