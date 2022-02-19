McDonald’s откроет ресторан в метавселенной

McDonald's уже подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о McDonald’s и McCafe.

Компания планирует сделать пребывание людей в виртуальном пространстве проще. McDonald’s сможет принимать заказы от участников метавселенной и осуществлять доставку еды прямо на дом. Для этого достаточно будет просто сделать заказ в виртуальном заведении.

Как отметил юрист Джош Гербен, компания получит одобрение, однако это займет несколько месяцев. Также он отметил, что соответсвующий шаг от McDonald’s был достаточно очевиден, поскольку популярность NFT и метавселенных продолжают расти.