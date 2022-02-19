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Mcdonald's відкриє ресторан в метавсесвіті

Автор: Сергій Пишкін

Мережа ресторанів швидкого харчування Mcdonald's планує відкрити власні заклади в метавсесвіті. У ньому компанія буде приймати замовлення з доставкою їжі додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Mcdonald's вже подала в Відомство з патентів та товарних знаків США 10 заявок на реєстрацію товарних знаків. Мова йде про Mcdonald's і McCafe.

Компанія планує зробити перебування людей у віртуальному просторі простіше. Mcdonald's зможе приймати замовлення від учасників метавсесвіту і здійснювати доставку їжі прямо додому. Для цього достатньо буде просто зробити замовлення у віртуальному закладі.

Як зазначив юрист Джош Гербен, компанія отримає схвалення, однак це займе кілька місяців. Також він зазначив, що відповідний крок від Mcdonald's був досить очевидний, оскільки популярність NFT і метавсесвіту продовжують зростати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у засновника Meta Марка Цукерберга відреагували на домагання у віртуальній реальності.

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