Mcdonald's відкриє ресторан в метавсесвіті

Mcdonald's вже подала в Відомство з патентів та товарних знаків США 10 заявок на реєстрацію товарних знаків. Мова йде про Mcdonald's і McCafe.

Компанія планує зробити перебування людей у віртуальному просторі простіше. Mcdonald's зможе приймати замовлення від учасників метавсесвіту і здійснювати доставку їжі прямо додому. Для цього достатньо буде просто зробити замовлення у віртуальному закладі.

Як зазначив юрист Джош Гербен, компанія отримає схвалення, однак це займе кілька місяців. Також він зазначив, що відповідний крок від Mcdonald's був досить очевидний, оскільки популярність NFT і метавсесвіту продовжують зростати.