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McDonald's окончательно уходит из России

Фото: McDonald's уходит из России (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Сеть быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка из-за вторжения России в Украину. Компания начала процесс продажи всех 850 ресторанов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и непредсказуемая операционная среда привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - говорится в сообщении.

Компания намерена продать сеть местному покупателю и будет стремиться к тому, чтобы будущие рабочие места для ее 62 000 рабочих были частью условий.

McDonald's продаст сеть местному покупателю и будет стремиться к тому, чтобы будущие рабочие места для ее 62 000 рабочих были частью условий.

Продажа влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald’s.

Компания заявила, что из России будет стоить компании от 1,2 до 1,4 млрд долларов.

Согласно сообщению, рестораны McDonald's в Украине пока остаются закрытыми, хотя работникам по-прежнему выплачивают зарплату.

Напомним в начале марта McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке.

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Российская Федерация