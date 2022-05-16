McDonald's окончательно уходит из России

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и непредсказуемая операционная среда привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - говорится в сообщении.

Компания намерена продать сеть местному покупателю и будет стремиться к тому, чтобы будущие рабочие места для ее 62 000 рабочих были частью условий.

McDonald's продаст сеть местному покупателю и будет стремиться к тому, чтобы будущие рабочие места для ее 62 000 рабочих были частью условий.

Продажа влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald’s.

Компания заявила, что из России будет стоить компании от 1,2 до 1,4 млрд долларов.

Согласно сообщению, рестораны McDonald's в Украине пока остаются закрытыми, хотя работникам по-прежнему выплачивают зарплату.

Напомним в начале марта McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке.