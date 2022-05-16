Mcdonald's остаточно йде з Росії

Мережа швидкого харчування Mcdonald's йде з російського ринку з вторгнення Росії в Україну. Компанія почала процес продажу всіх 850 ресторанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Гуманітарна криза, викликана війною в Україні, і непередбачуване операційне середовище привели Mcdonald's до висновку, що подальше володіння бізнесом в Росії більш недоцільно і не відповідає цінностям Mcdonald's", - йдеться в повідомленні.

Компанія має намір продати мережу місцевому покупцеві і буде прагнути до того, щоб майбутні робочі місця для її 62 000 робітників були частиною умов.