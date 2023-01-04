McDonald's може вийти з Казахстану через війну Росії проти України, - ЗМІ

Найбільша у світі мережа фаст-фуду може відкликати свою торгову марку з 20-мільйонної країни, лише через шість років після відкриття.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України компанія казахським франчайзам закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників.

Проте видання Bloomberg зазначає, що

Офіційні особи компанії