McDonald's може вийти з Казахстану через війну Росії проти України, - ЗМІ

Мережа швидкого харчування McDonald's зіткнулась зі складнощами, пов'язаними із російським вторгненням в Україну, які можуть призвести до виходу з Казахстану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Найбільша у світі мережа фаст-фуду може відкликати свою торгову марку з 20-мільйонної країни, лише через шість років після відкриття.
Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України компанія казахським франчайзам закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників.
Проте видання Bloomberg зазначає, що
Офіційні особи компанії
Нагадаємо, нещодавно компанія McDonald's остаточно покинула ринок Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка". Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко своєю чергою подякував Богу за вихід McDonald’s з його країни.
Водночас новий McDonald's з двома поверхами та сучасною зоною для дітей відкрився у Києві.
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