У McDonald's деякі позиції меню стали недоступними: що відбувається

"Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах", - зазначили в компанії.

У McDonald's додали, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.

Актуальне меню конкретного закладу можна перевірити у застосунку McDonald's, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки. На офіційному сайті мережі також доступне меню та інформація про ресторани.

Що відомо про перебої

Інформація про можливі перебої з окремими продуктами з'явилася в соціальних мережах на тлі російських ударів по складах та логістичних центрах. Зокрема, користувачі повідомляли про недоступність частини пропозицій у ресторанах у Гатному під Києвом та в самому Києві.

Водночас McDonald's не пов'язує перебої безпосередньо з пошкодженням конкретних складів чи логістичних центрів. У компанії наголошують саме на затримках постачання через тривалі повітряні тривоги.