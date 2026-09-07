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У McDonald's деякі позиції меню стали недоступними: що відбувається

11:32 07.09.2026 Пн
2 хв
В мережі почали скаржитися на відсутність в меню деяких страв у закладах Києва та області
aimg Марія Кучерявець
Фото: В McDonald's пояснили, чому з меню зникають деякі позиції (Getty Images)

У мережі ресторанів McDonald's в Україні деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступними через затримки з постачанням. Причиною в компанії називають часті та тривалі повітряні тривоги.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба McDonald’s в Україні.

"Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах", - зазначили в компанії.

У McDonald's додали, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.

Актуальне меню конкретного закладу можна перевірити у застосунку McDonald's, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки. На офіційному сайті мережі також доступне меню та інформація про ресторани.

Що відомо про перебої

Інформація про можливі перебої з окремими продуктами з'явилася в соціальних мережах на тлі російських ударів по складах та логістичних центрах. Зокрема, користувачі повідомляли про недоступність частини пропозицій у ресторанах у Гатному під Києвом та в самому Києві.

Водночас McDonald's не пов'язує перебої безпосередньо з пошкодженням конкретних складів чи логістичних центрів. У компанії наголошують саме на затримках постачання через тривалі повітряні тривоги.

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