В McDonald's некоторые позиции меню стали недоступны: что происходит

"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", - отметили в компании.

В McDonald's добавили, что работают вместе с логистическим партнером, чтобы обеспечить стабильную поставку продукции в рестораны.

Актуальное меню конкретного заведения можно проверить в приложении McDonald's, на терминалах самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке. На официальном сайте сети также доступно меню и информация о ресторанах.

Что известно о перебоях

Информация о возможных перебоях с отдельными продуктами появилась в социальных сетях на фоне российских ударов по складам и логистическим центрам. В частности, пользователи сообщали о недоступности части предложений в ресторанах в Гатном под Киевом и в самом Киеве.

В то же время, McDonald's не связывает перебои непосредственно с повреждением конкретных составов или логистических центров. В компании отмечают именно задержки поставок из-за длительных воздушных тревог.