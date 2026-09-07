В McDonald's некоторые позиции меню стали недоступны: что происходит

В сети ресторанов McDonald's в Украине некоторые позиции меню могут быть временно недоступны из-за задержек со снабжением. Причиной в компании называют частые и длительные воздушные тревоги.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба McDonald's в Украине.
"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", - отметили в компании.
В McDonald's добавили, что работают вместе с логистическим партнером, чтобы обеспечить стабильную поставку продукции в рестораны.
Актуальное меню конкретного заведения можно проверить в приложении McDonald's, на терминалах самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке. На официальном сайте сети также доступно меню и информация о ресторанах.
Информация о возможных перебоях с отдельными продуктами появилась в социальных сетях на фоне российских ударов по складам и логистическим центрам. В частности, пользователи сообщали о недоступности части предложений в ресторанах в Гатном под Киевом и в самом Киеве.
В то же время, McDonald's не связывает перебои непосредственно с повреждением конкретных составов или логистических центров. В компании отмечают именно задержки поставок из-за длительных воздушных тревог.