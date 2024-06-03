Мбаппе розкрив Макрону новий клуб: коли оголосять про перехід

Французький президент завітав на збори національної команди. Підопічні Дідьє Дешама готуються до чемпіонату Європи.

Макрон під час відвідин "триколірних" запитав у Мбаппе про можливий перехід у мадридський "Реал". "Коли про це оголосять?" – поцікавився президент. У відповідь форвард анонсував офіційне повідомлення на вечір понеділка.

Мбаппе вже нібито підписав контракт із "Реалом" на 5 років. Презентація нападника в лавах "вершкових" відбудеться після Євро-2024. Француз наразі повністю сконцентрований на виступах за національну команду.

Хто такий Кіліан Мбаппе

Уродженець столиці Франції, у 14 років потрапив до академії "Монако". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2015/16.

Провів у складі монегасків дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перебрався в "Парі Сен-Жермен" на правах оренди з опцією обов'язкового викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.

У лавах збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 77 матчів у складі "триколірних", у яких забив 46 м'ячів.