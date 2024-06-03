UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мбаппе розкрив Макрону новий клуб: коли оголосять про перехід

Фото: Кіліан Мбаппе переходить в "Реал" (uk.fff.fr)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе підтвердив зміну клубної прописки в розмові з президентом республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMC Sport.

Французький президент завітав на збори національної команди. Підопічні Дідьє Дешама готуються до чемпіонату Європи.

Макрон під час відвідин "триколірних" запитав у Мбаппе про можливий перехід у мадридський "Реал". "Коли про це оголосять?" – поцікавився президент. У відповідь форвард анонсував офіційне повідомлення на вечір понеділка.

Мбаппе вже нібито підписав контракт із "Реалом" на 5 років. Презентація нападника в лавах "вершкових" відбудеться після Євро-2024. Француз наразі повністю сконцентрований на виступах за національну команду.

Хто такий Кіліан Мбаппе

Уродженець столиці Франції, у 14 років потрапив до академії "Монако". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2015/16.

Провів у складі монегасків дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перебрався в "Парі Сен-Жермен" на правах оренди з опцією обов'язкового викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.

У лавах збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 77 матчів у складі "триколірних", у яких забив 46 м'ячів.

До слова, раніше "Реал" тріумфував у Лізі чемпіонів після перемоги над "Боруссією" Д.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалФранціяЧемпіонат ІспаніїЕммануель Макрон