Мбаппе раскрыл Макрону новый клуб: когда объявят о переходе

Французский президент посетил сборы национальной команды. Подопечные Дидье Дешама готовятся к чемпионату Европы.

Макрон во время посещения "трехцветных" спросил у Мбаппе о возможном переходе в мадридский "Реал". "Когда об этом объявят?" – поинтересовался президент. В ответ форвард анонсировал официальное сообщение вечером понедельника.

Мбаппе уже якобы подписал контракт с "Реалом" на 5 лет. Презентация нападающего в рядах "сливочных" состоится после Евро-2024. Француз в данный момент полностью сконцентрирован на выступлениях за национальную команду.

Кто такой Килиан Мбаппе

Уроженец столицы Франции, в 14 лет попал в академию "Монако". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2015/16.

Провел в составе монегасков две полные кампании и выиграл титул Лиги 1 в сезоне 2016/17. Летом 2017 года перебрался в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 180 млн евро. В родном городе провел 7 лет, завоевал 6 титулов чемпиона Франции, 4 Кубка и три Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги.

В рядах сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, дошел до финала Мундиаля-2022 и выиграл Лигу наций 2020/21. В общей сложности сыграл 77 матчей в составе "трехцветных", в которых забил 46 мячей.