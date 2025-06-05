Мбаппе проти зірок "Барселони": коли та де дивитися матч Іспанія – Франція у півфіналі Ліги націй

У четвер, 5 червня, на MHPArena у Штутгарті відбудеться другий півфінальний матч Ліги націй-2024/25, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції. Початок – о 22:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Як команди дійшли до півфіналу

Іспанія, чинний чемпіон Європи та переможець Ліги націй, впевнено пройшла груповий етап поточного турніру. Вигравши 5 з 6-ти матчів, вона фінішувала першою в групі, де конкурувала з Данією, Сербією та Швейцарією. У чвертьфіналі іспанці двічі зіграли внічию з Нідерландами (2:2, 3:3), але перемогли у серії пенальті.

Франція також пройшла у вирішальну стадію по лезу бритви. Після перемоги в групі, де команда грала з Італією, Бельгією та Ізраїлем, "триколірні" ледь не вилетіли на першій стадії плей-офф. Втім, програвши на виїзді Хорватії (0:2), команда Дідьє Дешама змогла взяти реванш вдома з таким ж рахунком, а потім перемогти в серії пенальті завдяки сейвам Майка Меньяна.

Іспанія без "Реала"

Вперше за довгий час у складі "Фурії рохи" немає жодного представника мадридського "Реала".

Натомість виклик до національної команди отримали одразу шестеро футболістів "Барселони": Ламін Ямаль, Гаві, Педрі, Фермін Лопес, Дані Ольмо та Пау Кубарсі. Це більше, ніж у будь-якого іншого клубу. Така тенденція підкреслює омолодження складу збірної, якою керує Луїс де ла Фуенте.

Які прогнози на матч

За останні п'ять матчів команди обмінювались перемогами. Востаннє сильнішими були іспанці. В півфіналі Євро-2024 вони здолали "триколірних" з рахунком 2:1. У переможців забили Ямаль та Ольмо, у французів відзначився Коло Муані. А Кіліан Мбаппе залишив поле без результативних дій.

На думку аналітиків букмекерських контор, фаворитом сьогоднішнього поєдинку є збірна Іспанії.

На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 2,48. Нічия оцінюється у – 3,20. Виграш французів після 90 хвилин матчу – у 3,10.

На вихід Іспанії до фіналу за будь-якого перебігу подій (додатковий час чи серія пенальті) можна поставити з коефіцієнтом – 1,74. Вірогідність виходу Франції у фінал – 2,08.

Переможець пари Іспанія - Франція зіграє 8 червня у фіналі проти Португалії, яка завдяки голу Кріштіану Роналду здолала в першому півфіналі Німеччину (2:1).

А той, хто поступиться, також 8-го числа, розіграє з "бундестімом" "бронзу".

Де дивитися Лігу націй

Прямі трансляції матчів забезпечує медіасервіс MEGOGO. Вони доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

5 червня мовлення розпочнеться з передматчевої студії о 21:30. Гру Франція – Іспанія прокоментують Віталій Волочай та Олександр Новак.