Мбаппе приніс Франції "бронзу" Ліги націй: Німеччина провалила домашній фінал

Ліга націй-2024/25, матч з 3-тє місце

Німеччина – Франція – 0:2

Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84

Перший тайм: "Реал" забив голкіперу "Барселони"

Команди з перших хвилин пішли у відкритий обмін атаками, створивши чимало нагод для взяття воріт.

Початок тайму пройшов під знаком активної гри господарів: уже на 2-й хвилині Вольтемаде мав шанс відзначитися, але воротар Франції Меньян упевнено парирував удар. В цілому, голкіпер гостей неодноразово рятував свою команду впродовж перших 45 хвилин, відбиваючи удари Адейємі, Горецки та інших. А одного разу, після пострілу Вірца, м'яч влучив у штангу.

У середині тайму Франція відповіла низкою гострих моментів. Зокрема, воротам тер Штегена загрожували Шеркі та Рабьо, але і німецький голкіпер демонстрував надійність.

В одному з епізодів словацькому арбітру Івану Кружляку довелося звертатися до ВАР, коли здалося, що Меньян зніс у штрафному Адейємі. Суддя спочатку вказав на 11-метрів, проте, після перевірки, своє рішення відмінив.

Коли ж здавалося, що перший тайм завершиться внічию, на 45-й хвилині Франція відкрила рахунок. Спрацювала зв'язка футболістів мадридського "Реала". Мбаппе після шикарного діагонального пасу від Чуамені зумів обробити м'яч біля лінії воротарського, прибрати захисника і сильно пробити у дальній від тер Штегена кут – 0:1.

Другий тайм: тер Штеген рятує від розгрому

На початку другої половини гри ВАР знову спрацював проти Німеччини. Перед тим, як Ундав вийшов віч-на-віч з Меньяном та розстріляв ворота, очевидно сфолив Фюллькруг. Словацький арбітр дуже довго вивчав епізод, але зрештою побачив порушення з боку німців.

Загалом другий тайм пройшов у рівній боротьбі. Німці більше контродювали м'яч в позиційних атаках. Проте французи діяли гостріше. Чудові моменти, щоб подвоїти перевагу мали Шеркі, Тюрам та Мбаппе. І рахунок на користь "триколірних" міг би стати розгромним, якби не відмінна реакція тер Штегена.

Втім, і він виявився безсилим, коли другий м'яч таки влетів у ворота "бундестіма". На 84-й хвилині відзначився Олісе, якому Мбаппе віддав вже на порожні ворота.

Наступний офіційний матч французів - проти України

Отже збірна Франції, після поразки в божевільному півфіналі від Іспанії, все ж таки завершила міні-турнір на мажорній ноті.

Ми ж тримаємо в голові, що наступний офіційний матч Мбаппе та компанія зіграють проти "синьо-жовтих" вже в рамках відбору до ЧС-2026. Поєдинок запланований на 5 вересня, номінальними господарями будуть українці.

Наступним суперником Франції буде збірна України (x.com/EURO2024DE)