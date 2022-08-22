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Мбаппе с Неймаром оформили для ПСЖ унижение экс-наставника "Шахтера"

Фото: Ударное трио "Пари Сен-Жермен" показало настоящую силу (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 3-го тура французской Лиги 1 Паулу Фонсека во главе "Лилля" потерпел сокрушительное поражение от столичного "Пари Сен-Жермен" (1:7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Франция, Лига 1, 3-й тур

"Лилль" – ПСЖ – 1:7

Голы: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Месси, 27, Хакими, 39, Неймар, 43, 52

Парижане забили сразу после того, как начали с центра поля – Месси бросил в прорыв Мбаппе, а тот элегантно перебросил мяч через кипера. Следующим забил сам аргентинец, замкнув фланговый прострел Мендеша.

До перерыва ПСЖ забил еще дважды. Сначала Хакими освободился от опеки защитника и точно пробил мимо кипера после передачи Неймара. Вскоре и сам бразилец мощным ударом завершил атаку с участием Месси и Витиньи.

После перерыва избиение "догов" продолжилось. Неймар технически пробил в противоход вратарю после отскока в результате верховой борьбы. В ответ Бамба забил гол престижа за "Лилль", реализовав со второй попытки созданный экс-звездой УПЛ Исмаили момент.

Но последнее слово было за "Парижем". Мбаппе оформил еще два мяча в похожем стиле – врывался на левый угол штрафной после передач Неймара и пробивал в ближний угол.

В новом сезоне "Пари Сен-Жермен" стартовал с трех побед подряд с общим счетом 17:3. В следующем туре столичный гранд ждет противостояние с извечным оппонентом – "Монако".

К слову, украинец Малиновский забил единственный гол "Аталанты" в ничейном поединке Серии А против "Милана".

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ПСЖПауло ФонсекаНеймар