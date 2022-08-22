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Мбаппе з Неймаром оформили для ПСЖ приниження екс-керманича "Шахтаря"

Фото: Ударне тріо "Парі Сен-Жермен" показало справжню силу (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорців

У рамках 3-го туру французької Ліги 1 Паулу Фонсека на чолі "Лілля" зазнав нищівної поразки від столичного "Парі Сен-Жермен" (1:7).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Франція, Ліга 1, 3-й тур

"Лілль" – ПСЖ – 1:7

Голи: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Мессі, 27, Хакімі, 39, Неймар, 43, 52

Парижани забили відразу після того, як розпочали з центра поля – Мессі кинув у прорив Мбаппе, а той елегантно перекинув м'яч через кіпера. Наступним забив сам аргентинець, замкнувши фланговий простріл Мендеша.

До перерви ПСЖ забив ще двічі. Спершу Хакімі звільнився від опіки оборонця і влучно пробив повз кіпера після передачі Неймара. А згодом сам бразилець потужним ударом завершив атаку за участі Мессі та Вітіньї.

Після перерви побиття "догів" продовжилося. Неймар технічно пробив у протихід воротарю після відскоку внаслідок верхової боротьби. У відповідь Бамба забив гол престижу за "Лілль", реалізувавши з другої спроби створений екс-зіркою УПЛ Ісмаїлі момент.

Та останнє слово було за "Парижем". Мбаппе оформив ще два м'ячі в схожому стилі – вривався на лівий кут штрафного майданчика після передач Неймара та пробивав у ближній кут.

У новому сезоні "Парі Сен-Жермен" стартував із трьох перемог поспіль із загальним рахунком 17:3. У наступному турі на столичний гранд чекатиме протистояння з одвічним опонентом – "Монако".

До слова, українець Маліновський забив єдиний гол "Аталанти" в нічийному поєдинку Серії А проти "Мілана".

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ПСЖПауло ФонсекаНеймар