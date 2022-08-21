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Малиновский пушечным голом обеспечил "Аталанте" ничью с "Миланом"

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Бергамо, Воскресенье 21 августа 2022 23:39
Малиновский пушечным голом обеспечил "Аталанте" ничью с "Миланом" Фото: Руслан Малиновский только что забил "Милана" (calciotoday.it)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завешился для "Аталанты" из Бергамо поединок против "Милана" в рамках 2-го тура итальянской Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 2-й тур

"Аталанта" – "Милан" – 1:1

Голы: Малиновский, 29 – Беннасер, 68

Стартовый отрезок "Милан" оставил за собой. Гости постоянно нагнетали опасность у владений "Аталанты", а в одном из эпизодов Мессиас лишь чудом не замкнул дальнюю стойку после флангового прострела.

В свою очередь хозяева реализовали фактически первый момент. На 29-й минуте Малиновский мощным ударом с лета после передачи Мехле пробил Меньяна с линии штрафной. Помог украинцу, которого отправляют из "Богини", небольшой рикошет.

"Россонери" пришли в себя лишь на старте второй половины. Первую возможность в составе чемпиона Италии упустил Калулу, пробивший головой над воротами после стандарта. Тонали же не смог переиграть Муссо в ближнем бою после прорыва с левого края.

Но на 68-й "Милан" все же сравнял счет. Это Беннасер в пределах штрафной зоны получил пас от Салемакерса и точно пробил мимо голкипера бергамасков – 1:1.

Несмотря на все старания обоих коллективов, больше забитых мячей зрители не увидели. Для "Аталанты" и "Милана" эта потеря очков стала первой в новом сезоне. Малиновский всего провел на поле 73 минуты.

Напомним, что украинец Зинченко принял участие в разгроме "Борнмута" в составе "Арсенала".

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