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Интервью

Мазурчак: инициатива Супрун определять туберкулез на глаз грозит вспышками болезни

НовостиПолитика    24.03.2018 - 16:25
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

"Наш край" требует от правительства остановить инициативы Супрун

Партия "Наш край" требует от правительства остановить инициативы Супрун, которые все дальше ведут к трагедии миллионов. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, комментируя инициативу и.о. министра здравоохранения об отмене флюорографии, передает пресс-служба политсилы.

В партии убеждены, что правительство должно ввести плановые осмотры всех украинцев.

"И.о. руководителя Минздрава Ульяна Супрун предлагает отменить флюорографию как устаревший инструментарий по выявлению туберкулеза. Зато симптомы туберкулеза врачи должны будут выявлять на глаз. Из-за таких инициатив и псевдореформы страну ожидают вспышки болезни. Поэтому партия "Наш край" требует остановить инициативы Супрун, которые все дальше ведут к трагедии миллионов украинцев", – отметил Мазурчак.

Он также добавил, что по данным врачей и пациентов именно флюорография помогла им выявить туберкулез на ранней стадии и победить болезнь.

"Супрун говорит, что уязвимые группы населения, которые больше всего рискуют заболеть, вообще не доходят до флюорографии. "Наш край" настаивает в первую очередь охватить этих людей обследованием, а не отменять его вообще", – добавил Мазурчак.

Он также отметил, что по инициативе Супрун собирать мокроты подозрительных пациентов должны семейные врачи, но в Украине еще не введен институт семейного врача.

"Вчера мы позволили чиновнику играть в реформу. Сегодня она взялась играть жизнями миллионов людей!", – резюмировал Мазурчак.

Ранее "Наш край" заявил об "ужасных" очередях в медучреждениях с 1 апреля при подписании декларации с врачами, если правительство не проведет дополнительную информационную кампанию и не увеличит переходный период.

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Теги публикации: Наш край, Александр Мазурчак, туберкулез  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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