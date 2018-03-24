Мазурчак: ініціатива Супрун визначати туберкульоз на око загрожує спалахами хвороби

"Наш край" вимагає від уряду зупинити ініціативи Супрун

Партія "Наш край" вимагає від уряду зупинити ініціативи Супрун, які все далі ведуть до трагедії мільйонів. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, коментуючи ініціативу в.о. міністра охорони здоров'я про скасування флюорографії, передає прес-служба політсили.

У партії переконані, що уряд має ввести планові огляди всіх українців.

"В.о. керівника МОЗ Уляна Супрун пропонує скасувати флюорографію як застарілий інструментарій по виявленню туберкульозу. Зате симптоми туберкульозу лікарі повинні будуть виявляти на око. Через такі ініціативи і псевдореформи країну очікують спалахи хвороби. Тому партія "Наш край" вимагає зупинити ініціативи Супрун, які все далі ведуть до трагедії мільйонів українців", – зазначив Мазурчак.

Він також додав, що за даними лікарів і пацієнтів саме флюорографія допомогла їм виявити туберкульоз на ранній стадії і перемогти хворобу.

"Супрун каже, що уразливі групи населення, які найбільше ризикують захворіти, взагалі не доходять до флюорографії. "Наш край" наполягає в першу чергу охопити цих людей обстеженням, а не скасовувати його взагалі", – додав Мазурчак.

Він також зазначив, що за ініціативою Супрун збирати мокротиння підозрілих пацієнтів повинні сімейні лікарі, але в Україні ще не введений інститут сімейного лікаря.

"Вчора ми дали чиновнику грати в реформу. Сьогодні вона взялася грати життями мільйонів людей!", – резюмував Мазурчак.

Раніше "Наш край" заявив про "жахливі" черги в медустановах з 1 квітня при підписанні декларації з лікарями, якщо уряд не проведе додаткову інформаційну кампанію і не збільшить перехідний період.