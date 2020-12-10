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Мажоритарщики против отмены субвенции по "соцэконому": в СН назвали причину

Киев, Четверг 10 декабря 2020 10:25
Мажоритарщики против отмены субвенции по "соцэконому": в СН назвали причину
Фото: Елена Шуляк (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Нардепы-мажоритарщики выступают против отмены субвенции местным бюджетам на проекты социально-экономического развития - "соцэконом". Мажоритарщики хотят, чтобы у них была возможность развивать проекты в округах.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.

По словам Шуляк, нардепы-мажоритарщики считают, что развитие проектов в округе, где они избирались, является частью их предвыборной программы.

"Они считают, что это часть их предвыборной программы. И хотят, чтобы обещания, которые они давали избирателям, были обязательно выполнены. Для этого нужны финансовые ресурсы. "Соцэконом" дает им такую возможность", - пояснила она.

Напомним, бюджетный комитет ВР предложил парламенту выделить свыше 7,3 млрд гривен на "соцэконом". В случае поддержки парламентом, это станет самой большой суммой с момента появления "соцэконома".

Как писало РБК-Украина, парламент рассмотрит проект госбюджета-2021 на следующей неделе. Глава ВР Дмитрий Разумков рассказал, что депутаты возьмутся за документ 15 декабря.

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