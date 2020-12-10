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Мажоритарники проти скасування субвенції по "соцэконому": в СН назвали причину

Київ, Четвер 10 грудня 2020 10:25
Мажоритарники проти скасування субвенції по "соцэконому": в СН назвали причину
Фото: Олена Шуляк (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Нардепи-мажоритарники виступають проти скасування субвенції місцевим бюджетам на проекти соціально-економічного розвитку - "соцеконом". Мажоритарники хочуть, щоб у них була можливість розвивати проекти в округах.

Про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Шуляк, нардепи-мажоритарники вважають, що розвиток проектів в окрузі, де вони обиралися, є частиною їхньої передвиборчої програми.

"Вони вважають, що це частина їхньої передвиборчої програми. І хочуть, щоб обіцянки, які вони давали виборцям, були обов'язково виконані. Для цього потрібні фінансові ресурси. "Соцеконом" дає їм таку можливість", - пояснила вона.

Нагадаємо, бюджетний комітет ВР запропонував парламенту виділити понад 7,3 млрд гривень на "соцэконом". У разі підтримки парламентом, це стане найбільшою сумою з моменту появи "соцэконома".

Як повідомляло РБК-Україна, парламент розгляне проект держбюджету-2021 на наступному тижні. Голова ВР Дмитро Разумков розповів, що депутати візьмуться за документ 15 грудня.

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