Из мажоритарной гонки выбыли 136 кандидатов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самостоятельно написали обращения 129 кандидатов в нардепы

Из участия в досрочных выборах в Верховную раду в мажоритарных округах выбыли 136 кандидатов, 93 самовыдвиженцев и 43 - выдвиженцев от партий, 27 из них были "клонами". Об этом сообщает движение "Чесно".

Сообщается, что 129 из выбывших кандидатов самостоятельно написали обращения с заявлением об отказе баллотироваться. Регистрация семи человек была отменена принудительно - регистрацию трех отменили по обращению партии, еще трое нарушили требование ст. 9 закона "О выборах народных депутатов", один кандидат выдвигался в нескольких мажоритарных округах.

В "Чесно" отметили, что больше всего кандидатов отменили свои регистрации в округах №92 в Киевской области - 24% (пять кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (три кандидата), №36 - Днепропетровская область (четыре кандидата). Больше всего клонов выбыло в Киевской областив округе №92 и в Одессе - №133.

Отмена регистрации кандидатов состоялась на 86 округах.

Фото (chesno.org)

Напомним, 19 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты во время выборов в Верховную радуДмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционного платформа - За життя".