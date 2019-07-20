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Из мажоритарной гонки выбыли 136 кандидатов

Новости » Выборы 2019    20.07.2019 - 17:10
Из мажоритарной гонки выбыли 136 кандидатов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самостоятельно написали обращения 129 кандидатов в нардепы

Из участия в досрочных выборах в Верховную раду в мажоритарных округах выбыли 136 кандидатов, 93 самовыдвиженцев и 43 - выдвиженцев от партий, 27 из них были "клонами". Об этом сообщает движение "Чесно".

Сообщается, что 129 из выбывших кандидатов самостоятельно написали обращения с заявлением об отказе баллотироваться. Регистрация семи человек была отменена принудительно - регистрацию трех отменили по обращению партии, еще трое нарушили требование ст. 9 закона "О выборах народных депутатов", один кандидат выдвигался в нескольких мажоритарных округах.

В "Чесно" отметили, что больше всего кандидатов отменили свои регистрации в округах №92 в Киевской области - 24% (пять кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (три кандидата), №36 - Днепропетровская область (четыре кандидата). Больше всего клонов выбыло в Киевской областив округе №92 и в Одессе - №133.

Отмена регистрации кандидатов состоялась на 86 округах.

Из мажоритарной гонки выбыли 136 кандидатов

Фото (chesno.org)

Напомним, 19 июля Центральная избирательная комиссия  отменила регистрацию кандидата в народные депутаты во время выборов в Верховную радуДмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционного платформа - За життя". 

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