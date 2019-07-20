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З мажоритарної гонки вибули 136 кандидатів

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 17:10
З мажоритарної гонки вибули 136 кандидатів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Самостійно написали звернення 129 кандидатів у нардепи

З участі в дострокових вибори у Верховну раду в мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, 93 самовисуванців і 43 - висуванців від партій, 27 з них були "клонами". Про це повідомляє рух "Чесно".

Повідомляється, що 129 з вибулих кандидатів самостійно написали звернення із заявою про відмову балотуватися. Реєстрація семи осіб була скасована примусово - реєстрацію трьох скасували за зверненням партії, ще троє порушили вимогу ст. 9 закону "Про вибори народних депутатів", один кандидат висувався в декількох мажоритарних округах.

В "Чесно" зазначили, що найбільше кандидатів скасували свої реєстрації в округах №92 у Київській області - 24% (п'ять кандидатів), №78 - Запорізька область - 23% (три кандидата), №36 - Дніпропетровська область (чотири кандидати). Найбільше клонів вибуло в Київській областив окрузі №92 і в Одесі - №133.

Скасування реєстрації кандидатів відбулася на 86 округах.

З мажоритарної гонки вибули 136 кандидатів

Фото (chesno.org)

Нагадаємо, 19 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати під час виборів до Верховної радуДмитрия Торнера, включеного у виборчий список партії "Опозиційного платформа - За життя".

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