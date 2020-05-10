Mazda запросила кредит на 2,8 млрд долларов из-за убытков во время пандемии

Японский автопроизводитель Mazda запросил кредит в размере 2,8 миллиарда долларов у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Nikkei.

Отмечается, что объем продаж компании в феврале 2020 года снизился на 14%, а в марте этот показатель упал на 33%. 24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. Так, 5 мая третий по величине круизный оператор в мире сообщил о возможном банкротстве, если глобальные карантинные ограничения продолжатся.

В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров. К слову, четыре датских и шведских филиала Norwegian Air уже объявили о банкротстве.

Также РБК-Украина писало, что онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья Airbnb объявила, что сокращает 25% штата из-за кризиса, вызванного коронавирусом.