Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, - Генштаб

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку росіяни здійснили вісім атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до восьми. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того, росіяни завдали два авіаційні удари.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі залучали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак противника. Російські загарбники діяли на напрямках Марʼїнка - Георгієвка та Славне - Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Придніпровський напрямок - загарбники три рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.

На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.

"Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани", - йдеться у повідомленні.