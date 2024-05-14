Почти на всех участках фронта продолжаются бои - Генштаб

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

На Харьковском направлении россияне совершили восемь атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.

На Купянском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано одно боевое столкновение неподалеку Ивановки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до восьми. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка - Клищеевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того, россияне нанесли два авиационных удара.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды привлекали для ударов боевую авиацию - возле Воздвиженки и Евгеновки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак противника. Российские захватчики действовали на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре безуспешные попытки штурмов возле Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Приднепровское направление - захватчики три раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери. Захватчики из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.

На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.

"Украинские воины действуют решительно и самоотверженно. Делают все для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории и сорвать его планы", - говорится в сообщении.