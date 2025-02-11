Майже всі ракети летіли по Полтавщині: Ігнат розкрив деталі нічної комбінованої атаки

"Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований - в одному напрямку по газовидобувній промисловості", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що це не перша така ворожа атака по цьому регіону та по інших. Раніше були атаковані такі об’єкти газової інфраструктури на Львівщині, Івано-Франківщині.

"Складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс "Шахеди", що загалом ускладнює їхнє виявлення та знищення. Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання", - підсумував Ігнат.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі на Полтавщині чули вибухи. Вночі моніторингові канали повідомляли про пуск ракет в бік регіону. Під ранок Полтавська область знову опинилася під атакою.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, відбулася чергова атака росіян на енергосистему України. Зокрема, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Через що по областях превентивно вводили екстрені відключення світла.

Як зазначено у зведенні Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 11 лютого окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

У "Нафтогазі" вже заявили, що пошкоджень зазнали виробничі потужності компанії у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. Зараз вживаються необхідні заходи, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в регіоні. Оскільки там без газу залишилися 9 населених пунктів у Миргородському районі.

Загалом противник використав для удару до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Втім, інформація щодо роботи сил протиповітряної оборони ще уточнюється, зазначають військові.

Крім того, вночі також ворог використав 124 "Шахеди" та безпілотники інших типів. Всього вдалося збити 57 дронів. Ще 64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.

Загалом внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина. В останній повідомлялося про двох постраждалих.